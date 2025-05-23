Galatasaray’da Calabria hamlesi

TÜRKİYE'DE sezonu çifte kupa ile kapatan ve 5. yıldızı takan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Relevo'da yer alan habere göre, Galatasaray, daha önce de gündeme gelen bek oyuncusu Davide Calabria ile ilgileniyor. 28 yaşındaki futbolcunun Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Calabria, sezonun devre arasında Milan'dan Bologna'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Bologna da İtalyan futbolcuyu kadrosuna tutmak istiyor. Bu sezon toplamda 26 maçta süre bulan Calabria, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ kanatta da forma giyebilen Calabria'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor

MUSLERA'DAN GÖNDERME

GALATASARAY'IN kaptanı Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu ve bu kutlamalara taraftarı çağırdı. Öte yandan Muslera, Fenerbahçe'ye de 5 yıldız göndermesinde bulundu. Musler, "Bütün kaptanlar olarak taraftarımızı gerçek ve Türkiye'de ilk olan, Türkiye'nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldızı kutlamak için Yenikapı'ya bekliyoruz" dedi.