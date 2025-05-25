Galatasaray’ın kupa şöleni Yenikapı’da

Galatasaray, 25 şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da düzenlenecek muhteşem bir etkinlikle kutlayacak. Yenikapı'da özel olarak hazırlanan platformda şampiyonluk kupasını kaldıracak olan Aslan, kutlamalara dün başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar dün alana kurulan dev ekranda İzmir'de oynanan Göztepe-Galatasaray maçını takip etti. Bugün ise 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüse binecek futbolcular, Sarayburnu'nda aileleriyle birlikte tekneye binecek.

Boğaz turunun ardından Yenikapı'ya geçecek olan şampiyon Galatasaray'ın dev şöleni 19.05'te başlayacak. Etkinliklerde Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay gibi sanatçılar konser verecek. Suat Ateşdağlı, Yalçın Aşan ve Avangart Tabldot da DJ performanslarıyla taraftarları coşturacak. Cim- Bom, 21.00'de de şampiyonluk kupasını federasyon yetkililerinin elinden alacak.