Cimbom’da Singo telaşı

Süper Lig'de sezon öncesi Leroy Sane ve Victor Osimhen transferiyle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline gelen Galatasaray'da hedef savunmadaki eksikleri kapatmak. Teknik direktör Okan Buruk, 2-2 sona eren Lazio maçı sonrası; kaleci, sağ bek ve stoper takviyelerine işaret ederken, yönetim bu istekleri yerine getirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk'un, hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu talebi doğrultusunda, sarı-kırmızılıların radarına Monaco'nun Fildişili yıldızı Wilfried Singo girdi. Ancak Fransız kulübünün Fildişili yıldız için talep ettiği 25 milyon Euro bonservis bedeli, Galatasaray yönetimini düşündürdü. Transfer masasında ilk temaslar gerçekleşirken, yüksek rakam nedeniyle sarı-kırmızılı kurmaylar şu an Wilfried Singo için bekleme kararı aldı.

ASLAN BEKLEMEYE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer görüşmelerini tamamen kapatmadı; fiyatın makul seviyelere inmesi halinde yeniden temas kurulacak. Takımda derinlik ve esneklik sağlaması beklenen Singo için indirim talebi devam ediyor. Teknik direktör Buruk'un hem defansın sağında hem de stoper bölgesinde görev yapabilecek bir oyuncu istemesi, Wilfried Singo'yu cazip kılan özellikler arasında.

SOMMER EL YAKTI

GALATASARAY, transferde bir numaralı öncelik olarak belirlediği kaleci takviyesi için harıl harıl çalışıyor. Manchester City'den Ederson ve PSG'den Gianluigi Donnarumma transferleri sekteye uğrayan Cim- Bom, listesindeki Yann Sommer'e teklif götürdü. Ancak kulübü Milan ile sözleşme bitimine 1 yıl kalan 36 yaşındaki eldivenin istediği ücret el yaktı. İsviçreli file bekçisi Galatasaray'dan 2 yıllık sözleşme ve 7 milyon Euro bandında senelik maaş talep etti. Sarı-kırmızılılar ise, artık kariyerinin sonlarına gelen Yann Sommer için bu rakamı fazla bularak, 7 milyon Euro yıllık maaşı kabul edemeyeceklerini bildirdi.

ÇAKIR İÇİN BASTIRIYOR

Başkan Dursun Özbek'in, "Üç isim daha var, çok gizli" açıklamasından sonra Galatasaray içim Trabzon'dan Uğurcan Çakır ve Botafogo'dan John Victor isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların iki file bekçisinin yanı sıra diğer adaylarla da görüşme halinde olduğu ve en kısa sürede 1 numara takviyesini gerçekleştireceği öğrenildi. Liste başında ise milli eldiven Uğurcan Çakır'ın olduğu ifade ediliyor.

BERKAN KUTLU'YA ESPANYOL KANCASI

GALATASARAY'DA beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere.AS'ın haberine göre sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Berkan Kutlu'ya Espanyol talip oldu. İspanyol ekibi, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Teklifte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor. Haberde Berkan Kutlu'nun Espanyol'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un jokerlerinden biri olan 27 yaşındaki milli futbolcu, ön libero, orta saha ve hatta sol bekte de görev yapabiliyor. Berkan'ın Espanyol'a transferi bu hafta içinde netlik kazanacak.