BARIŞ ALPER 200. MAÇINA ÇIKTI

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi. Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon Euro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor. Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi. Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.

BURUK, İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre Kocaelispor karşısında 11'de 4 değişiklik yaptı. Buruk, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Yaser Asprilla'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya görev verdi. Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Victor Osimhen ile Yaser Asprilla kadroda yer almadı.

MIRCEA LUCESCU UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Lucescu için pankart hazırladı. Kuzey tribününde olduğu yer alan açılan pankartta, Mircea Lucescu'nun 2000 yılındaki UEFA Süper Kupa maçındaki bir görseli ve 'Seni unutmayacağız' yazısıyla yer aldı. Ayrıca barkovizyondan da Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemdeki görüntüleri verildi.