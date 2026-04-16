Aslan’ın Olivera inadı

Galatasaray, bir yandan şampiyonluk mücadelesi veriyor, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarıkırmızılılar, uzun yıllar önce İstanbul'a getirdiği ve sağlık testine soktuğu, ancak geri gönderdiği Mathias Olivera için yeniden hamle yaptı. Transfer Feed'de yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen sol bek Mathias Olivera ile ilgileniyor. Uruguaylı oyuncuyu transfer etmeye çalışabilecek diğer kulüpler arasında Atletico Madrid, Nottingham Forest, Sevilla ve West Ham United da bulunuyor.

15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekip, 2017/2018 sezonunun yaz transfer döneminde Olivera'yı sağlık kontrollerinden geçirmesine rağmen o dönem Uruguay basınında çıkan habere göre, oyuncunun babasıyla menajerinin kavga etmesi sonucunda transfer iptal olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maça çıktı ve 2 kez gol pası verdi. Olivera'nın Transfermarkt değeri ise 15 milyon Euro.