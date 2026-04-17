Sarı-kırmızılılar, aradığı 10 numarayı İngiliz ekibinde buldu: Kamada bombası

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun en kritik hamlesi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, 10 numara arayışında rotayı İngiltere'ye çevirdi. Premier League ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Daichi Kamada, listenin ilk sırasına yerleşti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon yıldızın ayrılığa sıcak bakması, transferi "fırsat operasyonu" haline getirdi. 29 yaşındaki Kamada, 1.80 boyunda ve ofansif orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro seviyesinde.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Kariyerine Japonya'da başlayan Kamada, Avrupa'da asıl çıkışını Eintracht Frankfurt ile yaptı. Alman ekibinde 100'ün üzerinde maça çıkan yıldız isim, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşayarak vitrine çıktı. Ardından Lazio forması giyen Kamada, 2024 yazında Crystal Palace'a transfer oldu. Bu sezon İngiltere'de sınırlı süreler bulan tecrübeli oyuncu, ligde 15 maça çıkarken 1 asistlik katkı verdi. Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, bu transferi düşük maliyetle bitirmenin planlarını yapıyor. Teknik heyetin de onay verdiği Kamada hamlesinin, önümüzdeki haftalarda somut adımlara dönüşmesi bekleniyor.

JAPONYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu, milli formayı da terletiyor. Japonya Milli Takımı formasını da düzenli giyen Kamada, 47 maçta 12 gol üreterek dikkat çekti. 2022 Dünya Kupası'nda ilk 11'in önemli parçalarından biri olan yıldız oyuncu, özellikle büyük maçlardaki oyun aklı ve temposuyla ön plana çıktı. Yıldız futbolcu 2026'da forma giyecek.