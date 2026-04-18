Galatasaray zirvede rahatladı: Puan farkı 4’e çıktı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

Mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Murat Altan görev aldı.

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi.

Sarı-kırmızılıların gollerini 2'nci dakikada Mauro Icardi ile 35'inci dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gençlerbirliği'nde fileleri 67'nci dakikada Mbaye Niang havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 71'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.

Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, düşme hattındaki Eyüpspor ile aynı puanda 15'inci sırada günü kapattı. 23 puanı bulunan Kayserispor'un ise 1 maçı eksik durumda.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında iç sahada Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ise Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.