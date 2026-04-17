Lider hata istemiyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızısiyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

KUPADA DA RAKİBİ

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. Yıldız golcünün bugünkü karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor. Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Türkiye Kupası'nda konuk edecek. Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde liderlik ünvanını korumaya çalışacak.

100. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 55 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 175 golüne, Ankara temsilcisi 103 golle yanıt verdi.

DİVAN KURULU BUGÜN

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda, sarı-kırmızılıların gündemine dair maddeler görüşülecek. Başkan Dursun Özbek'in toplantı da konuşma yapması ve destek istemesi bekleniyor.