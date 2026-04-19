Galatasaray tam gaz

Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin takıldığı haftada hata yapmadı ve gelecek hafta oynanacak derbi öncesi puan farkını 4'e çıkardı. 2. dakikada gelişen sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin pasında Yunus tek dokunuşla meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Defansın arkasına sarkan Mauro Icardi, burada tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 14'te Jakobs'in sol kanattan yerden pasında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak Goutas'tan döndü. 35'te gelişen Leroy Sane'nin pasında Sara ceza sahası içi sol tarafında topla buluştu. Sara'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte Yunus Akgün ağlara gönderdi: 0-2.

NIANG FARKI BİRE İNDİRDİ

61'de sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 66'da gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı. 85'te sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı. Maç 2-1 sona erdi.

ICARDI'DEN EN 'SERİ' GOL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig kariyerinin en erken golünü Gençlerbirliği'ne attı. Kritik maçın henüz 71. saniyesinde (ligde en erken golü) sahneye çıkan Mauro Icardi, Galatasaray'ı öne geçirdi. Son golünü 13 Şubat'ta Eyüpspor'a atan Arjantinli yıldız, 7 maç sonra da ağları havalandırdı. Icardi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28. maçında 14. kez ağları havalandırdı.