Tüm dünya bunu konuşacak! Galatasaray'dan bomba transfer iddiası: Bedavaya mı geliyor?

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürerken, dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, dünya futbolunun önde gelen stoperleri arasında yer alan Virgil van Dijk'ın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
OKAN BURUK'TAN SAVUNMAYA TAKVİYE ISRARI
Samsunspor deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattındaki sorunlara dikkat çektiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, özellikle oyunu geriden kurabilen ve saha içinde liderlik yapabilecek bir stoper talep ettiği ifade edildi.
YÖNETİM TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetiminin, savunma hattını üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, transfer piyasasında fırsatları yakından takip ettiği belirtildi.
VAN DİJK SÜRPRİZİ GÜNDEMDE
Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Virgil van Dijk'ın kariyerine dair yeni bir karar aşamasında olduğu öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Hollandalı yıldızın farklı bir lig ve yeni bir maceraya sıcak bakabileceği iddia edildi.
"BEDELSİZ TRANSFER" İHTİMALİ
Galatasaray'ın, oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılması durumunda devreye girmeyi planladığı ve transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlama ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.
RAMS PARK ATMOSFERİ ETKİSİ
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı iki kez forma giyen Van Dijk'ın, stat atmosferinden etkilendiği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu yoğun atmosferin Hollandalı savunmacıda iz bıraktığı, maçların ardından tribünleri bir süre dikkatle izlediği iddia edildi.