Tüm dünya bunu konuşacak! Galatasaray'dan bomba transfer iddiası: Bedavaya mı geliyor?

VAN DİJK SÜRPRİZİ GÜNDEMDE

Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Virgil van Dijk'ın kariyerine dair yeni bir karar aşamasında olduğu öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Hollandalı yıldızın farklı bir lig ve yeni bir maceraya sıcak bakabileceği iddia edildi.

"BEDELSİZ TRANSFER" İHTİMALİ

Galatasaray'ın, oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılması durumunda devreye girmeyi planladığı ve transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlama ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.