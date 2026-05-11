Şampiyon kupasına kavuşacak

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan karar çıktı. Buna göre Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta yapacak. Gelen son bilgilere göre sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını da burada teslim alacak. Öte yandan Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili yaptığı toplantıda flaş bir karara imza attı. Buna göre stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS TURU

Planlamaya göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak. Stada alınacak taraftarlarla ilgili bilginin bugün açıklanması beklenirken, kombinelerin geçerli olmayacağı ve kulübün bu kutlamadan da dev bir gelir elde edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada dünyanın dört bir yanında Galatasaray taraftarları meydanlara koşarken, sabahın ilk ışıklarına kadar şampiyonluk doyasıya kutlandı.

AROUS HAMLESİ

Kasımpaşa'nın sezon başında Stade Tunisien'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper Adem Arous, sergilediği performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Genç savunmacının ara transfer döneminde Galatasaray'ın radarına girdiği, ancak düzenli forma şansı bulabilmek adına takımda kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ve Rennes'in oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtilirken, İspanya'dan Villarreal'in de yarışta olduğu belirifade edildi. Galatasaray'ın ise oyuncu için yaz transfer döneminde tekrar devreye gireceği aktarıldı.

DEVAMI GELECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek, "Çok mutlu oldum. Gerçekten çok büyük bir emek verdik. Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle, genel kurul üyelerimizle çok büyük bir emek var burada. Mutlu sona ulaştığımız için çok sevinçliyim. Galatasaray camiasına armağan olsun bu güzel şampiyonluk." dedi. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Hemen hiç vakit kaybetmeden yeni sezon için hazırlıklarımız başlıyor. İnşallah seneye de 27. şampiyonluk peşinde koşacağız. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

TÜM DÜNYA KONUŞTU

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında geniş yer bulurken haberlerde Victor Osimhen öne çıkarıldı. İspanyol basınından AS gazetesinde yer alan haberde, "Osimhen, Galatasaray'a lig şampiyonluğunu kazandırdı. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmekte zorlandı. Antalyaspor iki kez öne geçti ve Rams Park'ı dolduran 50 binden fazla taraftarın kalbi heyecanla doldurdu. Ta ki Osimhen, ev sahibi takımın geri dönüşünü tamamlayana kadar." denildi. Marca ise haberinde şu ifadelere yer verdi, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın üst üste dördüncü, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde ligin bitimine bir maç kala şampiyonluğu garantiledi." Galatasaray'ın şampiyonluğunu Mundo Deportivo okuyucularına şöyle aktardı, "Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Ligde bitime bir maç kala, Okan Buruk'un takımı, Osimhen'in iki golü sayesinde Marco Asensio'nun Fenerbahçe'sine karşı şampiyonluk yarışını kazandı."