Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yönünü transfere döndü. Orta sahaya muhakkak takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, Fransa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ısrarı, Okan Buruk'un orta saha kurgusunda aranan o "eksik parçayı" tamamlama isteğinden kaynaklanıyor. Mukau'yu Mario Lemina ve Lucas Torreira ile kıyasladığımızda, neden ideal bir hedef olduğu daha net ortaya çıkıyor. Mukau da Lemina gibi uzun adımlı, baskı altındayken top saklayabilen ve oyunu dikine taşıyabilen bir profile sahip. Topla dribbling yeteneği, rakip hatları kırma konusunda Lemina'yı andırıyor.

SİSTEME OLDUKÇA UYGUN

Lemina daha çok bir oyun kurucu özelliklerine sahipken, Mukau daha çok bir "box-to-box" oyuncu. Ayrıca Mukau, Lemina'nın kronikleşen sakatlık risklerine kıyasla çok daha genç ve fiziksel olarak daha sürdürülebilir bir yatırım. Torreira kısa boylu, çabuk ve "top hırsızı" bir oyuncu. Mukau ise yaklaşık 1.88m boyuyla Torreira'nın eksik kaldığı hava toplarında ve fiziksel boğuşmalarda orta sahaya hakimiyet getiriyor. Okan Buruk'un sistemi yoğun ön alan baskısı ve hızlı geri dönüşler gerektiriyor. 20 yaşındaki Mukau, Lille'deki performansıyla bu atletizmi karşılayabileceğini kanıtladı.

DİVAN KURULU BUGÜN YAPILACAK

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. RAMS Park'taki Özhan Canaydın tısı, Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda mali, idari ve sportif raporla ilgili tespit ve incelemeler yapılacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de toplantıda açıklamalarda bulunacak.

PLAN NETLEŞTİ

Galatasaray'da planlar değişti. Bugün yapılması beklenen kupa töreni cuma gününe ertelendi. Geçen yılki şampiyonlukta çok sayıda sanatçı yer almış, Yenikapı'daki kutlamalar uzayıp kupa töreni geç saate kalınca taraftarlar isyan etmişti. Bunu dikkate alan yönetim şampiyonluk kutlamasına

sanatçı çağırmama kararı aldı. Rams Park'taki şölende sadece lazer ve havai fişek gösterileriyle DJ performansları yer alacak. Kombineler kutlamalarda geçerli olmayacak. Sarı kırmızılı takımda oyuncular ve teknik heyet, kutlama günü 15.00'ten itibaren Galatasaray Lisesi önün

den üstü açık bir otobüsle Rams Park'a hareket edecek. Stattaki etkinlikler 18.00'de başlayacak. 19.05'te oyuncular sahneye çıkacak. Şampiyonluk kutlamalarının ardından Galatasaray'da bütün milli oyuncular tatile erken gidecek. Ligin son haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak maça sarı kırmızılı takım yedekleriyle çıkacak.