Galatasaray’a belçikalı yıldız

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve önceki gün RAMS Park'ta düzenlenen görkemli bir törenle kupasına kavuşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarıkırmızılıların 10 numara bölgesine yapacağı takviye için transfer listesinde Atalanta'dan Charles De Ketelaere'nin de bulunduğu öğrenildi. Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunurken, yönetimin önümüzdeki günlerde temaslara başlayacağı öne sürüldü.

BAYERN MÜNİH DE İLGİLENİYOR

1.92 boyundaki oyuncunun ve Serie A temsilcisinin 35 milyon Euro'dan daha da fazlasını talep etmesi beklenirken, tek sorun da yüksek bonservis bedeli olmayacak. Aynı zamanda Alman devi Bayern Münih de Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Charles De Ketelaere bu sezon Serie A'da 29 maça çıkarken, sahada 2.080 dakika kaldı. Rakip ağları 3 kez sarsarken, 5 de asist üretti. Belçikalı futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

SARI-KIRMIZILILAR SEZONU KASIMPAŞA'DA KAPATACAK

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Sarıkırmızılılarda üç futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Osimhen ve sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.