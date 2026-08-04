Galatasaray arayışa geçti

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Okan Buruk'un kısa süre önce "Singo gibi bir oyuncuyu bulmak kolay değil" sözlerine rağmen Fildişi Sahilli yıldızın ayrılık ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Serie A devi Inter'in oyuncuya olan ilgisini sürdürdüğü belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin yaklaşık 50 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor. İtalyan ekibinin bu rakamlara yaklaşması halinde transferin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

KRİTERLERİ KARŞILIYOR

Galatasaray yönetimi ise olası bir ayrılık için alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılıların, Manchester City'nin 21 yaşındaki yıldızı Rico Lewis'i gündemine aldığı öğrenildi. İngiliz ekibinin daha fazla forma şansı bulması için genç oyuncunun kiralık ayrılığına sıcak baktığı belirtilirken, sağ bek, sol bek ve orta sahada görev yapabilen Lewis'in Türkiye Futbol Federasyonu'nun "genç yabancı" kriterini karşılaması da transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.