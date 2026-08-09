Galatasaray’a genç tangocu

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını bir kez daha Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'ın altyapısından yetişen Milton Delgado'yu takip ettiği öğrenildi. Orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcu, Boca Juniors altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükseldi. Savunma yönü, top kazanma becerisi ve pas bağlantılarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu, özellikle orta sahada mücadele gücü yüksek bir profil ortaya koyuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde gösterilen oyuncunun takımıyla 2028 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantin ekibinin genç futbolcuyu düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı ve bonservis konusunda yüksek bir beklenti içerisinde olduğu ifade edilirken, bu nedenle Galatasaray'ın olası bir girişimde Boca Juniors'ın taleplerini karşılayacak güçlü bir teklif hazırlaması gerekecek.

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DELGADO, geride kalan sezonda Boca Juniors formasıyla 28 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 asist yapan genç orta saha, rakip fileleri havalandıramadı. Sezonu gol katkısı açısından mütevazı geçiren Delgado, buna karşın orta sahadaki savunma ve oyun kurulumundaki rolüyle teknik heyetin güvendiği isimlerden biri oldu. Güney Amerika'daki genç yetenekleri yakından takip eden sarı-kırmızılı yönetimin, Delgado konusunda önümüzdeki dönemde daha somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Oyuncuyu G.Saray'ın yanı sıra İtalya'dan Bologna ve Como 1907 ile Portekiz temsilcisi Benfica da izleme listesine dahil etti.