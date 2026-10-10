Aslan geç açıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldığı mücadelede pes etmedi ve galibiyete uzandı. İlk yarıda baskılı oynayan Galatasaray, 45. dakikada Aleksey Batrakov'un serbest vuruşunda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle öne geçti. İkinci yarıda Torreira'nın 65. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görmesi dengeleri değiştirdi. Kasımpaşa, 68. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'nin ceza sahası dışından önünde kalan topu ağlara göndermesiyle eşitliği yakaladı. Ancak Galatasaray son sözü söyleyen taraf oldu. 90. dakikada Barış Alper Yılmaz, takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Lemina ise 90+5'te skoru belirledi: 3-1.

BARIŞ ALPER FARK YARATTI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, enerjisi ve mücadeleci oyunuyla öne çıktı. Sağ bekte görev yapmasına rağmen hücumdaki etkinliğini koruyan milli futbolcu, kritik anda attığı golle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Kasımpaşa kalecisi Gianniotis ise üç gol yemesine rağmen Deniz Gül, Rafael Leao ve Gabriel Sara'nın tehlikeli vuruşlarında yaptığı kurtarışlarla takımının daha ağır bir yenilgi almasını önledi. Galatasaray için üç puan önemliydi ancak maçın 10 kişi kaldıktan sonra beraberliğe gelmesi, savunma ve oyun kontrolü konusunda üzerinde durulması gereken noktaları da gösterdi. Sarı-kırmızılılar, son dakikalarda bulduğu gollerle kazanırken mücadele gücünü ortaya koydu.

OSİMHEN VE LEMİNA OYNADI

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı. Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarında forma giyemedi. Ligdeki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve Macaristan Milli Takımı'na gidemeyen Roland Sallai ile Osimhen ve Lemina, Kasımpaşa mücadelesine yedekte başladı.

HASRET BİTTİ

Galatasaray, yaklaşık 1 aylık aradan sonra taraftarının önünde maça çıktı. İç sahadaki son maçında 13 Eylül'de Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmadan 26 gün sonra RAMS Park'ta taraftarıyla buluştu.

OKAN BURUK TRİBÜNDEYDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde görev yapamadı. Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.