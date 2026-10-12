Galatasaray’da İlkay iddiası

GALATASARAY'DA ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılarda, mevcut kadroda yer alan oyuncularla ilgili de kararların alınmaya başladığı öğrenildi. Okan Buruk'un takımda düşünmediği tecrübeli futbolcu belli oldu. Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim İlkay Gündoğan olacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda, bu sezon toplam 11 dakika süre alan İlkay ile ocak ayında vedalaşılacak. Okan Buruk, Kasımpaşa maçında Nhaga'yı oyuna dahil ederek İlkay Gündoğan'a mesajı verirken, İlkay Gündoğan maçın ardından karma alanda "Barcelona maçına hazır mısın" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" cevabını vermişti. İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan yıllık 4 milyon 500 bin Euro kazanıyor. İlkay'ın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan da daha önce, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun" demişti.