CANLI | RAMS Park’ta devler ligi heyecanı: Galatasaray - Barcelona maçı

Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının ikinci maçında İspanyol devi Barcelona ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayacak dev randevuyu İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

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Kritik müsabaka öncesinde Galatasaray'ın maça başlayacağı ilk 11 kadrosu açıklandı:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo

ASLAN İÇ SAHADA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Sezona fırtına gibi giren konuk ekip Barcelona ise ligdeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı.

OKAN BURUK DALYA PEŞİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bu mücadele ayrı bir önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 211 maçta 149 galibiyeti bulunan Buruk, Barcelona karşısında kazanarak 150. galibiyet "dalyasını" yapmayı hedefliyor.