Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda? ne zaman?

GALATASARAY VE BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Sporting CP ile karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Barcelona mücadelesinde puan veya puanlar alarak çıkış yakalamak istiyor.

Barcelona ise organizasyona etkili bir başlangıç yaptı. İspanyol temsilcisi, ilk hafta sahasında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. İstanbul'daki mücadele, iki takımın lig aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyor.