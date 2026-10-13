Galatasaray – Barcelona maçı hangi kanalda? ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanacak Galatasaray – Barcelona karşılaşması için geri sayım başladı. İki takımın mücadelesi, 13 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da futbolseverlerle buluşacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.
GALATASARAY – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
GALATASARAY – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Galatasaray – Barcelona mücadelesi TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma, televizyonun yanı sıra dijital yayın üzerinden de takip edilebilecek.
GALATASARAY VE BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Sporting CP ile karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Barcelona mücadelesinde puan veya puanlar alarak çıkış yakalamak istiyor.
Barcelona ise organizasyona etkili bir başlangıç yaptı. İspanyol temsilcisi, ilk hafta sahasında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. İstanbul'daki mücadele, iki takımın lig aşamasındaki hedefleri açısından önem taşıyor.
GALATASARAY – BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Dev karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.
Barcelona muhtemel 11: J. Garcia, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, G. Jesus.