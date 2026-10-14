Aslan çift koldan

Galatasaray, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu bölge için listesinin ilk sırasında Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga yer alırken, alternatif isim ise Inter'den Hakan Çalhanoğlu. Camavinga için Real Madrid ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, İspanyol ekibinin bonservis beklentisini 55 milyon Euro seviyesine indirmesinin ardından girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtildi. Camavinga'nın Galatasaray'a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye gelmek istediği iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde de Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Fransız futbolcunun ayrılığına onay verdiği öne sürüldü.

B PLANI HAKAN

Galatasaray, Camavinga transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif planını da hazırladı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid ile anlaşma sağlayamazsa Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girerek resmi adımlar atacak. Inter'de sezona etkili başlayan milli futbolcunun da bu kez gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Inter'in takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. Galatasaray Yönetimi'nin ise milli futbolcunun Inter ile görüşerek ayrılık talebini kulübüne iletmesini bekleyeceği ifade edildi.