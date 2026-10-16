Kaptansız kalesi düştü

GALATASARAY, Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymediği son üç Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. Geçen sezon Eintracht Frankfurt karşısında 5-1, bu sezon Sporting deplasmanında 3-1 ve Barcelona karşısında 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda savunma performansı dikkat çekti. Abdülkerim'in forma giydiği 11 Şampiyonlar Ligi maçında ise Galatasaray 15 gol yemişti. Abdülkerim Bardakcı geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi açılış karşılaşması olan Eintracht Frankfurt maçında oynamazken, stoperde Davinson'la birlikte Singo görev yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılırken savunmada yapılan hatalar gündem oldu. Kaptan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha kulübede oturdu. Aslan, tecrübeli futbolcunun oynamadığı Sporting maçından 3-1, Barcelona maçından da 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken savunmada görev yapan Jakobs ve Sanchez'in performansları soru işareti bıraktı.