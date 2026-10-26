Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-FB maçı hangi kanalda canlı, şifresiz mi?

GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, kritik mücadelede üç puan için karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligdeki performansını taraftarı önünde galibiyetle taçlandırmayı amaçlarken Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak, maç şifresiz izlenebilecek mi? İşte maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve beklenen kadrolara ilişkin detaylar...
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, bu akşam (26 Ekim) Süper Lig 9. hafta derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku (Vedat).
407'NCİ DERBİ HEYECANI
Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihlerinde 407'nci kez kozlarını paylaşacak. 17 Ocak 1909'da başlayan 117 yıllık ezeli rekabette geride kalan 406 karşılaşma sonucunda Fenerbahçe maçların 150'sini kazanırken, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 131 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 125 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu köklü geçmişte Fenerbahçe rakip fileleri 546 kez havalandırırken, Galatasaray 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 508 golle karşılık verdi.