Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? GS-FB maçı hangi kanalda canlı, şifresiz mi?

407'NCİ DERBİ HEYECANI

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihlerinde 407'nci kez kozlarını paylaşacak. 17 Ocak 1909'da başlayan 117 yıllık ezeli rekabette geride kalan 406 karşılaşma sonucunda Fenerbahçe maçların 150'sini kazanırken, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 131 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 125 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu köklü geçmişte Fenerbahçe rakip fileleri 546 kez havalandırırken, Galatasaray 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 508 golle karşılık verdi.