Aslan’ın keyfi yerinde

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste galibiyetlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki yenilmezlik serisini 40 maça, rakibine karşı ligdeki mağlubiyetsizlik serisini ise 5 maça çıkardı. Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı son 40 maçta mağlubiyet yaşamadı.

REKABETTE SERİYE BAĞLADI

İÇ sahadaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, o tarihten bu yana RAMS Park'ta çıktığı 40 lig müsabakasında 32 galibiyet ve 8 beraberlik alarak yenilgisizlik serisini sürdürdü. Galatasaray, ezeli rakibine karşı ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekibe, Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024'te mağlup olan sarıkırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından rakibiyle ligde oynadığı 5 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu 5 maçlık süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek rakibine üstünlük kurdu. Galatasaray, 2011 yılında açılan stadyumunda ağırladığı Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sayısındaki üstünlüğünü korudu. RAMS Park'ta bugüne kadar oynanan 18 derbide sarı-kırmızılı ekip 7'nci galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe 5 galibiyette kaldı, 6 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. İlk kez 18 Mart 2011'de derbi heyecanının yaşandığı ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik skorla galip geldiği mabedinde sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplam 21 kez havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip ise bu karşılaşmalarda 14 golle yanıt verdi.

OSİMHEN FIRTINASI SÜRÜYOR

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen derbiye damga vurdu. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Nijeryalı yıldız, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamdaki gol sayısını 9 yaptı. Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki 6'ncı derbi sınavına çıkan Nijeryalı golcü, sarı-lacivertli fileleri de 5'inci kez havalandırmış oldu. Öte yandan Galatasaray, Osimhen'in forma giydiği 6 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek rakibine karşı mağlubiyet yaşamadı.

BURUK'UN 7. ZAFERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında sarılacivertlilere karşı 12'nci derbi sınavından galibiyetle ayrıldı. 2022 yazında sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 12 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 7'nci galibiyetini elde etti. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 3 beraberlik alırken, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.