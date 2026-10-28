Olaylı derbi manşetlerde

GALATASARAY'IN Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbi, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, maç sonunda yaşanan kavga nedeniyle de dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz The Sun, karşılaşmanın ardından futbolcular arasında çıkan arbedeyi gündeme taşırken, Al Jazeera da İstanbul derbisinin kavga ile sona erdiğine dikkat çekti. İspanyol basınından Sport, yaşanan olayları kırmızı kartlar ve polis müdahalesiyle birlikte aktarırken, Marca galibiyeti getiren Victor Osimhen'in performansını öne çıkardı. Fransız L'Equipe ve Alman Kicker da derbiyi değerlendiren yayınlar arasında yer aldı.

'VAHŞİ BATI SAHNELERİ'

İTALYAN basını ise maç sonundaki gerginliğe geniş yer ayırdı. La Gazzetta dello Sport, yaşananları "Vahşi Batı sahneleri" olarak nitelendirirken, Sport Mediaset ve Il Mattino da sahadaki arbedeyi manşetlerine taşıdı. Virgilio ise olayların yatıştırılması için polisin müdahale ettiğini vurguladı. Galatasaray'ın aldığı kritik galibiyet ve maç sonunda yaşanan gerginlik, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar birçok uluslararası medya kuruluşunun gündemine girdi. Böylece İstanbul derbisi, sportif sonucu kadar saha dışındaki olaylarla da konuşuldu.

FATURASI AĞIR OLABİLİR

Derbide son düdüğün ardından saha karışırken, Kerem Aktürkoğlu ile Sallai arasında yaşanan kavga nedeniyle iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı. Archie Brown ile Abdülkerim de sahada adeta güreş yaptı. Hakem iki futbolcuyu da kırmızı kartla cezalandırdı. Brown ve Abdülkerim "saldırı" eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirse 5-10 maç, "kavga"dan dolayı PFDK'ya sevk edilirse 3-5 maç aralığında cezayla karşı karşıya kalacak. İki ekibin futbolcuları ile birlikte teknik heyette bulunanlar da olaylara karışırken, verilecek rapora göre derbinin faturası belli olacak.