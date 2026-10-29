Derbilerin kralı Okan Buruk

GALATASARAY'IN derbide F.Bahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları gündem oldu. Takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli çalıştırıcı, sarıkırmızılı taraftarların kendilerini her zaman başları dik için en güzeli bu!" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FARK YARATTI

BAŞARILI teknik adamın sözleri, derbilerde ortaya koyduğu sonuçlarla da dikkat çekiyor. Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından oynanan derbilerde elde edilen puanlar, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğünü gözler önüne serdi. Bu dönemde Galatasaray Özellikle şekilde temsil ettiğini vurguladı. Okan Buruk, "Ben Galatasaray taraftarının başını hiç yerde gezdirmiyorum, hep kafaları dik bir şekilde geziyorlar. Benim tasaray'ın 51 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 37 puanda kaldı. Beşiktaş 30, Trabzonspor ise 24 puan topladı. Özelkaldı. Trabzonslikle büyük maçlarda takımını kritik anlarda en üst seviyeye çıkarmayı başaran Okan Buruk, derbi performansıyla fark yarattı. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakipleri karşısında elde ettiği sonuçlarla zirvedeki yerini güçlendirirken, Buruk'un hedefi taraftarına yeni zaferler yaşatmak. Derbilerdeki puan tablosu, Galatasaray'ın rekabetteki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

ABDÜLKERİM VE BROWN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, derbinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'ı 'saldırı' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Derbinin ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanmamış, güvenlik güçleri, olaya müdahale etmişti. Hukuk Müşavirliği ayrıca Galatasaray'ı; saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareketler, Fenerbahçe'yi ise saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk etti.