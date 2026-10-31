Galatasaray doludizgin

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Puanını 25'e yükselten Aslan liderliğini sürdürdü. İlk yarıya etkili başlayan Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde tutarak rakip kalede tehlikeli ataklar geliştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, hücumdaki hareketliliği ve isabetli son vuruşlarıyla bulduğu fırsatları gole çevirerek soyunma odasına önemli bir avantajla gitti. İstanbul ekibi ilk yarıda sonuca 12. dakikada Osimhen ve 28. dakikada Yunus ile skoru eline aldı. Konyaspor ise geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Zaman zaman rakip yarı sahada etkili olan yeşil-beyazlılar, geliştirdiği ataklarla gol aradı ancak son vuruşlarda istediği başarıyı yakalayamadı. Ev sahibi ekibin direkten dönen topu ve engellenen şutu da ilk yarının dikkat çeken anları arasında yer aldı. Galatasaray İlk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

FARKI DAHA DA AÇTI

Galatasaray, Konyaspor karşısında sergilediği etkili futbolu ikinci yarıda da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, hücumdaki üretkenliği ve rakip ceza sahasındaki etkinliğiyle dikkat çekerken Konyaspor, geliştirdiği ataklarda beklenen tehlikeyi yine oluşturamadı. İkinci yarıda da oyunun temposunu belirleyen Galatasaray, özellikle akan oyunda ve duran toplarda önemli gol fırsatları yakaladı. Konyaspor savunmasını zorlayan sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahasında daha fazla varlık göstererek hücumdaki üstünlüğünü ortaya koydu. Aslan, 49'da Batrakov ve 55'te Leao'nun (P) golleriyle farkı iyice açtı. Ev sahibi ekip ise hücum organizasyonlarında etkisiz kalırken savunmada da Galatasaray'ın baskısına karşı koymakta zorlandı. Galatasaray karşılaşmayı 4-0'lık farklı skorla mağlup etti ve puanını 25'e yükseltti.

GABRİEL SARA 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında 11'de oynarken, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı. Sara, bu maç öncesinde Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere görev aldığı 99 müsabakada 10 gol kaydetmişti.

ÖNCEKİ GÜN BABA OLDU DÜN GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, önceki gün baba olmanın mutluluğunu yaşarken maç sabahı Konya'ya gelerek takımının çalışmalarına katıldı. Öğleden sonraki antrenmana yetişen Osimhen, akşam oynanan Konyaspor karşılaşmasında da formasını ilk 11'de giydi. Yıldız futbolcu, sahaya çıkmakla kalmadı, golünü de atarak takımına katkı sağladı. Baba olmanın sevincini golle taçlandıran Osimhen, bu sezonki müthiş performansını sürdürdü. Nijeryalı yıldız hem özel hayatında hem de futbol sahasında unutulmaz bir güne imza attı.

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konyaspor maçında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao'ya görev verdi. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim'in yokluğunda sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.