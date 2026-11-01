Yenilmez armada

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 4-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Victor Osimhen, 28'inci dakikada Yunus Akgün, 49'uncu dakikada Aleksey Batrakov ve 55'inci dakikada penaltıdan Rafael Leao kaydetti. Konya deplasmanından 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligdeki puanını 25'e çıkararak haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Süper Lig'deki son yenilgisini Trabzonspor karşısında alan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Karadeniz ekibine mağlup olduktan sonra puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar; sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında 3 puana ulaşan taraf oldu.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligde 4'üncü kez bir müsabakayı kalesinde gol görmeden tamamladı. Geride kalan 10 haftalık periyotta kalesinde toplam 12 gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde daha önce Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermemişti. Konyaspor deplasmanında da kalesini gole kapatan Galatasaray, ligdeki 4'üncü maçını gol yemeden tamamladı.

OSİMHEN DURMUYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Konyaspor deplasmanını da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı formayla 60'ıncı Süper Lig maçına çıkan yıldız golcü, 50'nci golüne imza attı. Lille deplasmanında 1, Fenerbahçe derbisinde 2 ve Konyaspor karşısında attığı 1 golle son 3 resmi maçında üst üste 4'üncü kez ağları havalandıran Osimhen, bu sezonki form grafiğini 10 maçta 10 gole taşıdı. Galatasaray kariyerinde ilk sezonunda 41 maçta 37 gol kaydeden, ikinci sezonunda ise 33 karşılaşmada 22 gole imza atan Nijeryalı forvet, bu sezonki 10 maçlık periyotta attığı 10 golle birlikte sarı-kırmızılı formayla toplamda 84 maçta 69 gole ulaşmış oldu.

LEAO NİHAYET

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Konyaspor deplasmanında penaltıdan attı. Konyaspor karşısında fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, resmi maçlardaki gol hasretine de son verdi. Portekizli futbolcu, son golünü Milan forması giydiği dönemde geçtiğimiz sezon 18 Şubat 2026 tarihinde oynanan Como maçında kaydetmişti.

BİTSHİABU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray'ın Almanya ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu, Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk resmi sınavını verdi. Milli arada Pendikspor ile yapılan ve 3-3'lük eşitlikle tamamlanan hazırlık karşılaşmasında görev alan genç stoper, Konyaspor deplasmanında oyuna dahil olarak ilk kez resmi bir müsabakada sarı-kırmızılı forma için mücadele etti.