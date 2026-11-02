Galatasaray’da Öztürk istifa etti

GALATASARAY Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylara tepki göstererek istifa kararını duyurdu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."

HAKEM BELLİ OLDU

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile mücadele edecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR'da Darren England, AVAR'da da Peter Bankes görev yapacak.