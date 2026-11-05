Aslan’ın keyfi yerinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetlerle başlayan Galatasaray, organizasyondaki ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1, ikinci maçında ise sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. İlk iki maçtan puan çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, 3'üncü hafta mücadelesinde dış sahada Lille'i 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, 4'üncü hafta maçında ise konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0'lık skorla geçerek Devler Ligi'nde üst üste 2'nci zaferini kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından 4 maç sonunda puanını 6'ya yükseltti.

HASRETİ BİTİRDİ

GALATASARAY, kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle oynadığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Stuttgart ise Türk takımlarına karşı deplasmanda çıktığı 2'nci resmi müsabakayı da kaybetti. Alman temsilcisi, geçen sezon 23 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, elde ettiği galibiyetle Devler Ligi'nde Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçlık kazanamama serisine (6 mağlubiyet, 1 beraberlik) son verdi. Alman ekiplerine karşı son galibiyetini 12 Mart 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, bu kulvarda 13 yıl sonra bir Alman takımını mağlup etmeyi başardı.