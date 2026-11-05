Batrakov fırtınası

GALATASARAY'IN Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Stuttgart filelerine gönderdiği 2 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti. Sarı-kırmızılı formayla bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk oyuncu unvanını alan Rus orta saha, 21 yaş 147 günlükken ulaştığı bu başarıyla kulüp tarihinde bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında iki gol kaydeden en genç isim oldu. Devler Ligi'nde Barcelona ve Lille'in ardından Stuttgart'ı da boş geçmeyerek Burak Yılmaz ve Victor Osimhen'den sonra üst üste 3 maçta gol atan 3'üncü Galatasaraylı olan Batrakov; Süper Lig'deki 8 maçında kaydettiği 1 golle birlikte, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 12 resmi müsabakada 5 gole ulaştı.