Galatasaray’da Batrakov telası

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gol atan Aleksey Batrakov'u kadrosunda tutmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun maaşına zam yaparak sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini yükseltmeyi planladığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmesi gündemde. Batrakov'un yıllık 3 milyon 250 bin Euro olan maaşının 6 milyon Euro'ya yükseltilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılıların yeni sözleşmeyle birlikte Rus orta sahanın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini de 100 milyon Euro seviyesine çıkarmayı hedeflediği öne sürüldü.

5 GOL 3 ASİSTİ BULUNUYOR

GALATASARAY'IN kısa süre içinde oyuncunun menajeriyle masaya oturacağı ifade edildi. Batrakov, bu sezon başında 25 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan elde edilecek kardan yüzde 15 pay karşılığında Lokomotiv Moskova'dan transfer edilmişti. Barcelona, PSG, Chelsea ve Liverpool'un da başarılı futbolcuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Galatasaray formasıyla bugüne dek 12 resmi maçta görev yapan 21 yaşındaki genç on numara, 5 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.