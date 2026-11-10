Spor camiasında Prekazi yası

GALATASARAY'IN unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi'den önceki gün acı haber geldi. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performans, frikik golleri ve özellikle Monaco'ya attığı tarihi golle hafızalara kazınan 69 yaşındaki efsane isim hayatını kaybetti. Prekazi'nin vefatı spor dünyasında büyük üzüntü yarattı. Galatasaray, yayımladığı mesajda efsane futbolcuyu unutmayacaklarını belirtirken, Türkiye Futbol Federasyonu da ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Partizan Kulübü de eski futbolcusu için "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu" mesajını paylaştı.