Galatasaray'da devre arası operasyonu! İlk ayrılacak isim belli oldu

Orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig 'de milli araya 28 puanla lider giren Galatasaray 'da kış transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; bu oyuncuların başında hiç 11'de süre alamayan, toplam 7 karşılaşmada 123 dakika oynayabilen Lesley Ugochukwu var.

Galatasaray'ın büyük umutlarla transferini yaptığı Ugochukwu ile yollarını ayırıp, yeni bir orta saha almak için harekete geçeceği aktarıldı.