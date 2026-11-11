Galatasaray'da devre arası operasyonu! İlk ayrılacak isim belli oldu

Süper Lig'de milli araya 28 puanla lider giren Galatasaray'da kış transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımda bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; bu oyuncuların başında hiç 11'de süre alamayan, toplam 7 karşılaşmada 123 dakika oynayabilen Lesley Ugochukwu var.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transferini yaptığı Ugochukwu ile yollarını ayırıp, yeni bir orta saha almak için harekete geçeceği aktarıldı.
YERİNE GELECEK İSİM
Aslan, Ugochukwu'nun yerine transfer edeceği ismi de şimdiden belirledi.
OULAI LİSTEDE
Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Oulai'yi listesine aldığı iddia edildi.
İtalya'da forma şansı bulamayan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun da ayrılık fikrine sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray'ın genç oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Oulai için girişimlerini önümüzdeki günlerde başlatmasının beklendiği vurgulandı.