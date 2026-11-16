Galatasaray’ın Koopmeiners aşkı

GALATASARAY'DA Gabriel Sara dönemi ocak ayında sona erebilir. Napoli, Roma, Aston Villa ve Brighton gibi takımların radarında olan Brezilyalı orta sahanın vedası durumunda alternatif isim belirlendi. Ara transfer döneminde orta sahaya ilk 11 takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Gabriel Sara'yı göndererek yabancı kontenjanında boşluk oluşturmayı hedefliyor. Cimbom'un Sara ile vedalaşması durumunda gideceği ismin ise Teun Koopmeiners olacağı konuşuluyor. Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği bir isim olan Koopmeiners'ı kiralama formülüyle renklerine bağlamak isteyen Galatasaray yönetimi, Sara'nın gönderildiği senaryoda Juventus yetkilileri ile temas kurarak oyuncuya Sarı-kırmızılı formayı giydirmeyi düşünüyor. Bu sezon Juventus formasıyla Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 14 maça çıkan Hollandalı futbolcu, takımına 2 gol - 1 asistlik katkı yaptı.