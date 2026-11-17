Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan kadrosunu yabancı yıldızlarla donatan Galatasaray, bir yandan da zaten güçlü olan yerli oyuncularını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi kilit yerli oyunculara sahip olan sarı-kırmızılılar, bu isimlerin yanına yine kaliteli isimler eklemek istiyor. Listede ise 3 önemli futbolcu yer alıyor. Galatasaray yönetimi bu 3 futbolcudan ikisiyle anlaşma zemini arıyor. İlk olarak Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Müldür bulunuyor. Sassuolo'da forma giydiği dönemden itibaren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki sağ bek, kulübüyle sözleşme uzatmazsa sarı-kırmızılılar için önemli bir seçenek olacak. Mert'in transferi yaz ayı için planlanıyor. Göztepe'de harika bir sezon geçiren hem sağ bek hem de kanatta görev yapabilen Arda Okan Kurtulan için de sezon başında olduğu gibi yine nabız yoklanacak. Listedeki son futbolcu ise Çaykur Rizespor'un beki Mithat Pala. İki bekte de forma giyebilen Mithat'ın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetim, bu üç isim arasından en az ikisini kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.