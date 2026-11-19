GALATASARAY'IN sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın yakından takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim de harekete geçti. Galatasaray'ın genç yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 100 milyon Euro'ya yükseltmek istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı formayla kısa sürede önemli bir çıkış yakalayan Batrakov, özellikle hücumdaki üretkenliğiyle ön plana çıktı. 2026/27 sezonunda tüm kulvarlarda 13 maçta görev alan Rus futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de etkili bir görüntü ortaya koyan genç oyuncu, 4 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Stuttgart karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Batrakov, Avrupa arenasındaki performansıyla transfer piyasasının önemli isimlerinden biri haline geldi.

LIVERPOOL TAKİP EDİYOR

AVRUPA'NIN önde gelen kulüplerinin gözlemcilerini genç futbolcuyu izlemek üzere görevlendirdiği belirtilirken, Liverpool'un transfer konusunda daha istekli olduğu iddia edildi. Hücum hattındaki yaratıcılık sorununu çözmek isteyen İngiliz ekibinin, Batrakov'u önemli transfer adaylarından biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. Arsenal, Chelsea ve Manchester United'ın da Rus yıldızın gelişimini yakından takip ettiği aktarıldı. Galatasaray yönetimi ise Avrupa kulüplerinin artan