Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Samsunspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakada 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 28 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi. Geride kalan 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray'da bugünkü maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli Rafael Leao, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca milli takımlarında sakatlık yaşayan Macar Roland Sallai, Rus Aleksey Batrakov ile Kolombiyalı Davinson Sanchez'in durumu maç günü belli olacak. Öte yandan sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başladı. Milli file bekçisi, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Samsunspor karşısında forma giyebilir.