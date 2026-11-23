GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek 31 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Bu galibiyetle birlikte ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin bu kulvardaki en uzun kaybetmeme rekorunu kırdı. Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı. Süper Lig'deki son iç saha mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça taşıdı. Bu sonuçla Galatasaray, Mayıs 2017 - Kasım 2019 dönemindeki 41 maçlık önceki kulüp rekorunu geride bırakarak yeni bir zirvenin sahibi oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek oynadığı son 7 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

RESMİ maçlardaki son yenilgisini Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de dış sahada Gençlerbirliği'ni 1-0, evinde Fenerbahçe'yi 1-0, deplasmanda Konyaspor'u 4-0, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 ve son olarak Samsunspor'u 2-1 yendi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise deplasmanda Lille'i 4-2, sahasında Stuttgart'ı ise 2-0 mağlup etti.