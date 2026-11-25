UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Galatasaray ilk yarıda topa sahip olma konusunda rakibine yakın bir görüntü çizdi ancak oyunun kontrolünü genel olarak eline alamadı. İngiliz ekibi, özellikle hücum geçişlerinde ve duran toplarda etkili olarak sarıkırmızılı savunmayı zorlamak istedi. Galatasaray ise rakip kaleye gitmekte ve hücumda üretken olmakta sıkıntı yaşadı. Aston Villa'nın geliştirdiği ataklarda yakaladığı net fırsatlardan birini değerlendirememesi, konuk ekibin soyunma odasına önde gitmesini engelledi. Ön alan baskısıyla rakibinin oyun kurmasını engellemek isteyen sarı-kırmızılılar, kapacağı toplarla tehlike yaratmak istedi ancak başarılı olamadı. İlk yarı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Aslan, Osimhen'i aradı.
SAHNEYE DENİZ GÜL ÇIKTI
GALATASARAY ikinci yarıda çok daha etkili ve istekli bir görüntü ortaya koydu. İlk yarının aksine hücumda daha fazla sorumluluk alan sarı-kırmızılılar, rakip savunma üzerinde baskı kurarak oyunun kontrolünü eline geçirdi. Kanatları ve duran topları daha iyi değerlendiren Galatasaray, geliştirdiği ataklarla Aston Villa kalesinde tehlikeler yarattı. Konuk ekip ise ikinci yarıda hücum üretkenliğini neredeyse tamamen kaybederken Galatasaray savunmasını aşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılılar, baskısının karşılığını 77. dakikada Deniz ile bulduğu golle aldı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
LEMİNA DEVAM EDEMEDİ
GALATASARAY'IN Aston Villa ile karşı karşıya geldiği mücadelede Mario Lemina sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusu, mücadeleye devam edemedi. Mario Lemina'nın yerine Lesley Ugochukwu oyuna dahil oldu.
TARAFTARLARDAN NETANYAHU'YA CEVAP
Galatasaray'ı Filistin pankartları nedeniyle UEFA'ya şikayet eden Netanyahu'ya sarı-kırmızılı taraftarlar Aston Villa maçı öncesinde sert yanıt verdi. Tribünlerde açılan Gazze temalı pankartlarla siyonizme tepki gösterildi ve soykırıma karşı sessiz kalınmaması çağrısı yapıldı. Galatasaray tribünlerinde şu pankartlar açıldı: "İnsanlığın onuru, kırıma Galatasaşerefi ve gururusun sen, ey Gazze", "İnsanlık ray şerefi bir olsun, siyonizm yok olsun", "Gazze'yi asla unutmayın. Soykırıma karşı susmayın."
EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Samsunspor maçının 11'ine göre Aston Villa karşısında 3 değişikliğe gitti. Samsunspor maçında oynayan Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Deniz Gül, Aston Villa karşılaşmasında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'yı sahaya sürdü.