Haberler Galatasaray Aslan kükredi Villa'yı yıktı Aslan kükredi Villa'yı yıktı Karşılaşmada ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, sarı-kırmızılılar 77. dakikada Deniz Gül'ün kaydettiği golle galibiyete uzandı. Temsilcimiz Devler Ligi'nde üst üste üçüncü maçından da zaferle ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti HABER MERKEZİ









UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Galatasaray ilk yarıda topa sahip olma konusunda rakibine yakın bir görüntü çizdi ancak oyunun kontrolünü genel olarak eline alamadı. İngiliz ekibi, özellikle hücum geçişlerinde ve duran toplarda etkili olarak sarıkırmızılı savunmayı zorlamak istedi. Galatasaray ise rakip kaleye gitmekte ve hücumda üretken olmakta sıkıntı yaşadı. Aston Villa'nın geliştirdiği ataklarda yakaladığı net fırsatlardan birini değerlendirememesi, konuk ekibin soyunma odasına önde gitmesini engelledi. Ön alan baskısıyla rakibinin oyun kurmasını engellemek isteyen sarı-kırmızılılar, kapacağı toplarla tehlike yaratmak istedi ancak başarılı olamadı. İlk yarı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Aslan, Osimhen'i aradı.

SAHNEYE DENİZ GÜL ÇIKTI

GALATASARAY ikinci yarıda çok daha etkili ve istekli bir görüntü ortaya koydu. İlk yarının aksine hücumda daha fazla sorumluluk alan sarı-kırmızılılar, rakip savunma üzerinde baskı kurarak oyunun kontrolünü eline geçirdi. Kanatları ve duran topları daha iyi değerlendiren Galatasaray, geliştirdiği ataklarla Aston Villa kalesinde tehlikeler yarattı. Konuk ekip ise ikinci yarıda hücum üretkenliğini neredeyse tamamen kaybederken Galatasaray savunmasını aşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılılar, baskısının karşılığını 77. dakikada Deniz ile bulduğu golle aldı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.