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Haberler Gençlerbirliği Tyler Boyd’a Gençlerbirliği takibi

’a takibi

'ın ’li oyuncusu ’a başkent ekiplerinden ’nin talip olduğu ve kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Tyler Boyd’a Gençlerbirliği takibi

10.09.2020, 09:43

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a başkent ekiplerinden Gençlerbirliği'nin talip olduğu ve kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

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