Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a başkent ekiplerinden Gençlerbirliği'nin talip olduğu ve kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd’a başkent ekiplerinden Gençlerbirliği’nin talip olduğu ve kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a başkent ekiplerinden Gençlerbirliği'nin talip olduğu ve kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
Tyler Boyd’a Gençlerbirliği takibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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