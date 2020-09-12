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'nde korona şoku!

'in açılış haftasında ile karşılaşacak olan 'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapılan açıklamada, bir futbolcu ile bir kulüp personelinde pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Gençlerbirliği'nde korona şoku!

12.09.2020, 12:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,13:05

Süper Lig'in açılış haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapılan açıklamada, bir futbolcu ile bir kulüp personelinde pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ardından Gençlerbirliği'nde de koronavirüs vakası tespit edildi. Kulüpten açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

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