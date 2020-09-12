Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde korona şoku!

Gençlerbirliği'nde korona şoku!

Süper Lig'in açılış haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapılan açıklamada, bir futbolcu ile bir kulüp personelinde pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

12.09.2020, 12:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,13:05