Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Mert Nobre yönetimindeki Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalya karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğerleri ise salon çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Gençlerbirliği’nde Konya mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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