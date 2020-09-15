Gençlerbirliği’nde Konya mesaisi

Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Mert Nobre yönetimindeki Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalya karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğerleri ise salon çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.