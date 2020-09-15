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Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan yönetimindeki , Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği’nde Konya mesaisi

15.09.2020, 17:23

Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Mert Nobre yönetimindeki Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalya karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğerleri ise salon çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

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