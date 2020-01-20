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Haberler > Göztepe > ZTK maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor! Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

maçları ne zaman? 'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor! - maçı ne zaman saat kaçta?

ZTK maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanşları yarın başlıyor! Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

20.01.2020, 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020,12:33

son 16 turunda rövanş maçları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak. maçları saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? - maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? - Antalyaspor maçı yayını sitemizden izleyebilirsiniz. İşte son 16 turu rövanş maçları...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada maç programı şu şekilde:

21 OCAK SALI

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)

20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)

22 OCAK ÇARŞAMBA

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3)

17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)

23 OCAK PERŞEMBE

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)

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