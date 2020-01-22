Göztepe - Antalyaspor maçı canlı yayını!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu rövanş karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Kupada heyecan dorukta. Süper Lig'in iki güçlü takımı Göztepe ve Antalyaspor, İzmir'de karşı karşıya. İlk maçta Antalyaspor, mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı ancak İzmir temsilcisi Göztepe evinde rakibine atacağı gollerle tur atlamanın planlarını yapıyor.Kritik maç Aspor'dan canlı yayınlanıyor. Göztepe Antalyaspor canlı yayınını sitemizden izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu rövanş karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Kupada heyecan dorukta. Süper Lig'in iki güçlü takımı Göztepe ve Antalyaspor, İzmir'de karşı karşıya. İlk maçta Antalyaspor, mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı ancak İzmir temsilcisi Göztepe evinde rakibine atacağı gollerle tur atlamanın planlarını yapıyor. Göztepe Antalyaspor canlı yayınını sitemizden izleyebilirsiniz.

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CANLI ANLATIM



İŞTE İLK 11'LER!

GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Deniz

ANTALYASPOR: Ferhat, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyanin

WILCZEK GÖZ-GÖZ'DE

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet Danimarka temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.

ADEM GÜLÜM ANTALYASPOR'DA!

Devre arası transfer döneminde Lukas Podolski ve Sinan Gümüş gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Antalyaspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Kırmız-beyazlı kulüp, son olarak Avustralya 1. Lig ekiplerinden Western United'da forma giyen milli stoper Ersan Adem Gülüm'ü ile anlaşmaya vardı.

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