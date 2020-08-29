Göztepe, altyapısından yetişen genç oyuncu Yusuf Talum'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiraladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonu da ligin ikinci yarısından itibaren Menemenspor'da geçiren Talum, sarı-lacivertli formayla 5 lig maçına çıkmıştı. Orta sahanın sağında ve sağ bek mevkisinde forma giyebilen Yusuf Talum'a, Göztepe Spor Kulübü yeni sezonda başarılar diledi.
İHAAltay kalesinde büyük rekabet
Göztepe, Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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