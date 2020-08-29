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Haberler Göztepe Göztepe, Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladı

, 'u 'a kiraladı

, 18 yaşındaki futbolcusu 'u 'a kiraladığını duyurdu. Orta sahanın sağında ve sağ bek mevkisinde forma giyebilen Yusuf Talum'a, Göztepe Spor Kulübü başarılar diledi.

Göztepe, Yusuf Talum'u Menemenspor'a kiraladı

29.08.2020, 12:47

Göztepe, altyapısından yetişen genç oyuncu Yusuf Talum'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiraladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonu da ligin ikinci yarısından itibaren Menemenspor'da geçiren Talum, sarı-lacivertli formayla 5 lig maçına çıkmıştı. Orta sahanın sağında ve sağ bek mevkisinde forma giyebilen Yusuf Talum'a, Göztepe Spor Kulübü yeni sezonda başarılar diledi.

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