1 numaralı operasyon

Göztepe yöne-timi kaleci transferi için çalışmaları-nı yoğunlaştırdı. Kale-ci Beto Pimparel'le yol-larını ayıran ve Göktuğ Bakırbaş'ı da Ümraniye'ye kiralayan Göz-Göz yöneti-mi, İspanyol eldiven Fabri'nin transferini ise şimdilik askıya aldı. Bonservisi İngiliz ekibi Fulham'da bulunan 32 yaşındaki eldive-nin yıllık 1 milyon 250 bin Euro talep etmesi üzerine sarı-kırmı-zılı yönetim alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı.

KALEYE İKİ ADAY VAR

Sarı-kırmızılı yönetim, listesinde yer alan Avusturyalı file bekçisi Tobias Knoflach'ın menajeri ile İzmir'de bir görüşme yaptı. Son olarak Rapid Wien forması giyen ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki kalecinin menajeri ile yapı-lan görüşmeler olumlu geçti. Kurmaylar İranlı file bekçisi Amir Abedzadeh'e de teklif yaptı. Portekiz ekibi Maritimo'da forma giyen 27 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle 1 yıl kontratının daha bulunması ise transferin önünde engel teşkil ediyor.



WİEN'DE YETİŞTİ

Avusturyalı file bekçisi Tobias Knoflach, Rapid Wien altyapısında yetişirken geçen sezon 13 maçın 11'inde ilk onbirde görev yaptı. Avusturya ekibinde toplam 40 resmi maça çıkan Tobias bu süreçte kalesinde toplam 50 gol gördü.