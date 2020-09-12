Göz Göz mü? Horoz mu?

Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunda hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Göztepe ve Yukatel Denizlispor, bugün İzmir'de sezonun ilk maçında karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı beINSports 2 canlı olarak ekranlara getirecek. Karşılaşma ve ligin ilk yarısındaki tüm maçlar korona virüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Lig öncesi kadrosuna 6'şar oyuncu takviye ederek güçlenen iki Ege ekibinin randevusu nefesleri kesecek. İki takım da sezona 3 puanla başlayarak moralli giriş yapmayı planlarken Göztepe'de tek eksik göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılarda ülkesi Gabon'dan geç dönerek kampa katılmayan Poko bugünkü maçta forma giyemeyecek.



İKİ TAKIMDA DA YENİLER SAHADA

EGE derbisinde karşılaşacak Göztepe ve Yukatel Denizlispor'da yeni transferler sahada olacak. Ev sahibi Göztepe'de Burak, Kubilay, İrfan, Burekovic, Ideye ve Ndiaye ile transfer yasağını kaldıran Denizlispor'un kadrosuna dahil ettiği Pantilimon, Cenk, Bakalorz, Sakıb, Özer, Mesanovic ve Sagal şans verilmesi halinde görev alabilecek. Denizlispor'da görev başına getirilen teknik direktör Prosinecki de ilk kez takımın başında yer alacak.