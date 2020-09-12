Göztepe ile Denizlispor bu akşam karşı karşıya geliyor. İki Ege takımının kıyasıya mücadelesi için futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Denizlispor maçı 12 Eylül saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Tripic, Mossoro, Brown
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Recep Niyaz, Sacko, Rodallega.
Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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