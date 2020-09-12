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Haberler Göztepe Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

'in ilk haftasında iki Ege takımı kozlarını paylaşıyor. ve bu akşam Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak maç için futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Göztepe - Denizlispor hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

12.09.2020, 10:40

Göztepe ile Denizlispor bu akşam karşı karşıya geliyor. İki Ege takımının kıyasıya mücadelesi için futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Denizlispor maçı 12 Eylül saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Tripic, Mossoro, Brown

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Recep Niyaz, Sacko, Rodallega.

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