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Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk haftasında iki Ege takımı kozlarını paylaşıyor. Göztepe ve Denizlispor bu akşam Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak maç için futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

12.09.2020, 10:40