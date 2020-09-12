  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Hassane Bande tamam gibi

tamam gibi

Hassane Bande tamam gibi
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ajax'tan Burkina Fasolu kanat oyuncusu Hassane Bande ile her konuda anlaşmaya vardı. Geçen sezonu İsviçre'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanacağı bildirildi. Hollanda ekibi ile yapılan görüşmelerde Bande'nin 1 yıl kiralanacağı açıklandı. Başkan vekili Talat Papatya, 4 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaleci konusunda Sinan Bolat ve Fabri ile anlaşamadıklarını ifade eden Papatya, "Stoperde de Bogdan Planic'i kadromuza dahil edemedik. Çalışmalar sürüyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hassane Bande tamam gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA