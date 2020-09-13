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Haberler Göztepe Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

, maçı hazırlıklarına başladı

'in ikinci haftasında 18 Eylül Cuma günü 'a konuk olacak , bu müsabaka öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA

13.09.2020, 16:53

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u dün 5-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

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